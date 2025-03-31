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Работники оборонных предприятий корректировали удары по Киеву: СБУ задержала агентов РФ

Понедельник 31 марта 2025 10:59
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Работники оборонных предприятий корректировали удары по Киеву: СБУ задержала агентов РФ Фото: СБУ задержала трех агентов РФ (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

СБУ задержала трех агентов РФ, двое из них бывшие и действующие работники в оборонных предприятиях. Изъята техника и квадрокоптер для шпионажа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Службы безопасности Украины (СБУ).

Служба безопасности Украины задержала еще трех агентов российской военной разведки (ГРУ), которые корректировали вражеские удары по Киеву. Операция контрразведки состоялась в рамках комплексных мероприятий, в результате которых были задержаны три человека, один из которых является гражданином РФ.

Фото: Служба безопасности Украины

По данным расследования, основной задачей злоумышленников была корректировка воздушных ударов российских войск по ключевым объектам столицы Украины, в частности оборонных заводах и складах с вооружением и боеприпасами Сил обороны.

Агенты действовали отдельно, но подчинялись одному куратору - сотруднику ГРУ, личность которого уже установила СБУ.

Один из задержанных российских агентов, который находился в Украине в "режиме ожидания", был активирован российской военной разведкой после начала полномасштабного вторжения.

Для выполнения задания он обустроил наблюдательный пункт на крыше киевской многоэтажки. Для получения доступа к этой площадке агент воспользовался связями с представителем местного ОСМД, который имел ключи от технических помещений дома.

Работники оборонных предприятий

Другие двое фигурантов - это бывшие и действующие работники оборонных предприятий Украины.

Один из них собирал информацию о последствиях вражеских обстрелов, количестве работников на заводах, а также местах расположения ремонтных баз. Второй выспрашивал у своих бывших коллег возможные локации для потенциальных целей.

Фото: Служба безопасности Украины

Во время обысков у фигурантов были изъяты компьютеры, мобильные телефоны и документы с агентурными отчетами. Также был найден квадрокоптер, который один из агентов планировал использовать для шпионажа за оборонными объектами.

Работники оборонных предприятий корректировали удары по Киеву: СБУ задержала агентов РФ

Задержанным предъявлены подозрения по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины, в частности за государственную измену и передачу информации о местонахождении подразделений ВСУ.

Двое злоумышленников сейчас находятся под стражей без возможности внесения залога, а в отношении третьего суд рассматривает ходатайство об избрании меры пресечения.

Напомним, что в Одессе задержан агент Главного разведывательного управления (ГРУ), которая готовила схроны для терактов. После возвращения в город, предательница пыталась заложить части самодельного взрывного устройства в тайник возле портовой инфраструктуры.

Однако на этом этапе ее задержали контрразведчики СБУ, изъяв часть взрывного устройства.

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