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Працівники ФК "Кривбас" не повернулися в Україну після матчу в Європі, - ЗМІ

Фото: (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Два представники "Кривбаса" не повернулися в Україну після матчу Ліги чемпіонів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КДК.

За повідомленням ЗМІ, після матчу жіночої команди в Україну не повернулись два представники криворізького клубу. Мова про SMM-фахівця Романа Лопатіна (який раніше працював прес-аташе Олімпіка) та фотографа Романа Медведєва.

Вони поїхали з жіночою командою "Кривбаса" на матч жіночої Ліги чемпіонів та не повернулися в Україну. 

За даними КДК, "Кривбас" цій втечі ніяк не сприяв. Навпаки, криворізький клуб з цього приводу звернувся в поліцію, в Міністерство молоді та спорту України та до прикордонників.

Нагадаємо, що незадовго до цього зник вихованець "Шахтаря" Олександр Роспутько. Він зник у бельгійському аеропорту, коли команда U-19 збиралася летіти до Варшави, а звідти - повернутися до України.

Найімовірніше, уродженець окупованої Горлівки транзитом через Стамбул полетів до Росії. Там на нього нібито чекали в санкт-петербурзькій "Зірці".

До слова, раніше ми зібрали всі версії втечі Роспутька з "Шахтаря" в спеціальній підбірці.

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