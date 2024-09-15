Працівник та військовослужбовець ТЦК - це два різних поняття? Що варто знати

В Україні працівники та військовослужбовці ТЦК відіграють різні, але взаємодоповнюючі ролі у забезпеченні національної оборони та мобілізаційної готовності. Якщо перші виконують адміністративні та організаційні функції, то другі займаються безпосереднім виконанням військових обов'язків та забезпеченням готовності до оборони.
Про це розповідає РБК-Україна в матеріалі, посилаючись на роз'яснення Волинського обласного ТЦК та СП.
Працівники територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки:
Військовослужбовці ТЦК:
Працівники ТЦК зазвичай працюють за стандартним робочим графіком цивільних службовців, а також:
Також вони можуть просуватися по службі в рамках цивільної державної служби, отримуючи вищі посади адміністративного характеру та проходити додаткові курси підвищення кваліфікації, але в основному цивільного спрямування.
Натомість військовослужбовці ТЦК можуть мати ненормований робочий день, включаючи чергування та роботу у вихідні дні. Крім того:
Вони мають можливість кар'єрного зростання в рамках військової служби, отримуючи звання та посади вищого рівня. Постійно проходять військову підготовку, навчання та тренування для підвищення кваліфікації та готовності.
Отже, обидві категорії є важливими для ефективного функціонування ТЦК та підтримання національної безпеки.
Працівники територіальних центрів комплектування не носять військову форму, на відміну від військовослужбовців ТЦК. Тому, якщо ви бачите на вулицях міста людей з ТЦК, які перевіряють військово-облікові документи - вони є військовослужбовцями ТЦК, структури Збройних сил України.
Нагадаємо, що територіальні центри комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП), повністю замінили собою колишню систему військових комісаріатів, починаючи з 2022 року.
ТЦК відмовились від паперового обліку осіб на користь ведення електронного обліку на базі Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів вже на законодавчому рівні.
Раніше РБК-Україна розповідало, які повноваження мають ТЦК та СП, наводячи відповідний список.
Додамо, нещодавно в одному з обласних ТЦК та СП заявили, що у разі загрози життю військовослужбовців, по нападниках будуть відкривати вогонь на ураження.
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