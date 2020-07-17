Пранкеры из РФ ранее пытались пообщаться с Дудой от имени Зеленского и Макрона

Фото: Анджей Дуда (flickr.com)

С президентом Польши трижды пытались связаться российские пранкеры

Российские пранкеры трижды пытались поговорить с президентом Польши Анджеем Дудой. До успешного разговора от имени генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша было две неудачные попытки от имени президентов Украины и Франции Владимира Зеленского и Эммануэля Макрона.

Об этом сообщили в Rzeczpospolita.

Отмечается, что в случае со звонками от имени Зеленского и Макрона, работники канцелярии раскрыли обман, проведя проверку через секретариаты обоих президентов и посольств.

В случае с третьим звонком ошибку допустили в представительстве Польши в ООН, сотрудники которого не проверили подлинность помощника Гуттериша, от имени которого звонили пранкеры.

В Польше отметили, что сперва поступил звонок в секретариат Дуды от якобы помощника генсека ООН с просьбой о разговоре с польским президентом. "Помощника" попросили направить запрос, после чего в канцелярии Дуды обратились к представителю в ООН, который должен был проверить подлинность контактов.

Как отметили в МИД Польши, двух сотрудников постоянного представительства Польши в ООН, которые были причастны к ошибки, уволили.

Напомним, днями российские пранкеры "Вован" и "Лексус" выложили в сеть разговор с Анджеем Дудой, во время которого от имени Гуттриша задавали провокационные вопросы об Украине.