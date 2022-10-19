"Прана Платінум" звернула увагу на недосконалість законодавства у сфері інтелектуальної власності

Як відомо, нещодавно Верховний суд підтвердив право інтелектуальної власності ТОВ "Прана Платінум" на патент № 146223 ("Системи вентиляції з рекуперацією тепла").

Як йдеться в рішенні суду від 6 вересня, доводи ТОВ "Кліматронік", зазначені у касаційній скарзі, не знайшли свого підтвердження під час розгляду справи в суді касаційної інстанції як підстави для скасування оскаржених рішень судів попередніх інстанцій.

"Касаційну скаргу товариства з обмеженою відповідальністю "Кліматронік" залишити без задоволення, а рішення господарського суду Львівської області від 09.02.2022 та постанову Західного апеляційного господарського суду від 26.05.2022 зі справи № 914/2390/21 - без змін", - йдеться в рішенні суду.

Таким чином, суди дійшли висновку про те, що своїми діями ТОВ "Кліматронік" порушило не майнові права, що призвело до матеріальних та репутаційних збитків ТОВ "Прана Платінум" за патентом України № 146223, оскільки ТОВ "Кліматронік" виготовляється продукція, зокрема рекуператори, вчиняються дії щодо пропонування цієї продукції до продажу (в тому числі через мережу Інтернет) та зберігання такого, що є неправомірним використанням корисної моделі за патентом України № 146223.

Постанова набрала законної сили з моменту її прийняття, є остаточною і оскарженню не підлягає.

В "Прана Платінум" зазначають, що за цей час законним власникам патенту було завдано збитків на суму близько 2 млн грн.

Крім того, 2 вересня 2022 року зловмисників викрили правоохоронці під час незаконної реалізації продукції.

Слідчі повідомили директору підприємства про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.177 Кримінального кодексу України та ч.2 ст.15 - ч.3 ст.177 Кримінального кодексу України.

Разом з тим, як повідомляють в компанії, порушники розпочали процес навмисного "гальмування" справи, яку витребував Офіс генерального прокурора.

"Зважаючи на актуальність проблеми, компанія - законний користувач патентів звернулася до законодавців України та ініціювала співпрацю у сфері системної зміни законодавства, що стосується інтелектуальних розробок. Мета такої співпраці - розробка нового кодексу у галузі патентних справ", - зазначають в компанії.

За словами керівника Національної асоціації підприємців України Ростислава Пшемінського, з початку розслідування даної справи, НАПУ отримала десятки схожих звернень, що свідчить про актуальність проблеми в Україні.