ППО, спільні закупівлі зброї та санкції: про що говорили Зеленський та Келлог

За словами глави держави, перемовини були продуктивними та стосувалися ключових питань безпеки і майбутнього миру.

"Обговорили шлях до миру й те, що практично можемо зробити разом, щоб його наблизити. Це посилення ППО для України, спільне виробництво, закупівлі оборонного озброєння разом із Європою", - зазначив Зеленський.

Також президент наголосив, що Україна очікує на лідерську роль Сполучених Штатів у стримуванні агресії Росії. Він підкреслив: Москва не зупиниться, якщо її неадекватні амбіції не зупинити силою. Крім того, сторони порушили тему посилення санкцій проти РФ та її союзників.

Зеленський подякував Келлогу за візит в Україну, а також висловив вдячність Дональду Трампу за сигнали підтримки та позитивні рішення для обох держав. Президент наголосив, що Україна цінує підтримку американського народу.

Візит Келлога в Україну

Сьогодні вранці Келлог прибув до України. Вій візит він анонсував ще минулого тижня. Згодом стало відомо, що Келлогу передадуть дані щодо російського військового потенціалу та оцінку перспектив України. Відповідне доручення Зеленський дав головнокомандувачу ЗСУ Олександру Сирському та начальнику Генштабу Андрію Гнатову.

"Готуємо також зустрічі спецпредставника президента Трампа з керівниками Служби безпеки України, а також наших розвідок. Інформація буде повною", - повідомляв Зеленський.