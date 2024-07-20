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Сухопутні війська розповіли, скільки ворожих об'єктів знищила ППО за тиждень

Україна, Субота 20 липня 2024 15:59
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Сухопутні війська розповіли, скільки ворожих об'єктів знищила ППО за тиждень Фото: військові знищили понад 150 одиниць техніки російських військ (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Підрозділи протиповітряної оборони та радіоелектронної боротьби продовжують захищати небо над Україною. Протягом останнього тижня військові знищили понад 150 засобів повітряної розвідки та нападу російських окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на командувача Сухопутних військ Олександра Павлюка в Telegram.

Протягом останнього тижня, а саме з 13 по 19 липня ППО Сухопутних військ знищила 154 засоби повітряної розвідки та нападу російських військ, а саме:

  • КР Х-101/555 - 6 од.;
  • БпЛА Shahed-131/136 - 12 од.;
  • БпЛА Орлан-10/30 - 11 од.;
  • БпЛА Zala - 40 од.;
  • БпЛА Ланцет - 35 од.
  • БпЛА Supercam - 8 од.;
  • БпЛА Привіт-82 - 27 од.;
  • н/т - 15 од.;

"В умовах інтенсивних бойових дій ми приземляємо та подавляємо також значну кількість тактичних БпЛА противника, зокрема fpv-дронів та дронів типу "крило", із використанням різноманітних засобів РЕБ", - повідомив Павлюк.

Він зауважив, що лише за крайній тиждень українські воїни зірвали близько 5 тисяч завдань для ворожих БПЛА типу "крило" та для понад 3 тисяч fpv-дронів противника.

Окремо командувач Сухопутних військ відзначив високий професіоналізм розрахунків ППО 110 окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка.

"Напередодні воїни бригади вкотре показали росіянам, що небо над Україною може бути тільки українським, знищивши на Покровському напрямку черговий Су-25", - розповів він.

Нагадаємо, що Інститут вивчення війни вже оновив дані щодо ситуації на фронті. З детальним оглядом можна ознайомитись в матеріалі РБК-Україна.

Ми також повідомляли, що вчора, 19 липня, ЗСУ збили російський СУ-25.

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