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ППО Повітряного командування "Схід" збили 15 ракет

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Дніпро, Понеділок 05 грудня 2022 16:46
ППО Повітряного командування "Схід" збили 15 ракет Фото: українські військові збили більшість ракет (GettyImages)
Автор: Павло Мороз

У ході російської ракетної атаки на Україну 5 грудня засоби протиповітряної оборони на сході збили 15 ракет.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram начальника Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентина Резніченка.

"Хороші новини від наших вартових неба. Захисники з Повітряного командування "Схід" збили 15 російських ракет. Наші військові - найкрутіші", - зазначив він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що лише над Полтавською областю сьогодні збили до 10 ракет.

Крім того, стало відомо про дев'ять збитих ракет з 10 у повітряному просторі Києва.

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