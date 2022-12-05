ПВО Воздушного командования "Восток" сбили 15 ракет

В ходе российской ракетной атаки на Украину 5 декабря средства противовоздушной обороны на востоке сбили 15 ракет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram начальника Днепропетровской областной военной администрации Валентина Резниченко.

"Хорошие новости от наших стражей неба. Защитники из Воздушного командования "Восток" сбили 15 российских ракет. Наши военные - самые крутые", - отметил он.

Напомним, ранее сообщалось, что только над Полтавской областью сегодня сбили до 10 ракет.

Кроме того, стало известно о девяти сбитых ракетах из 10 в воздушном пространстве Киева.

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