ППО, понад 30 млрд євро та реабілітація: Єврорада схвалила нові кроки для України

"Нагадуючи про свої попередні висновки, Європейська Рада підтверджує свою підтримку всеосяжного, справедливого і тривалого миру в Україні на основі принципів Статуту ООН і міжнародного права", - сказано у документі.

Єврорада вітає всі зусилля, спрямовані на досягнення такого миру, включаючи ті, що очолює Сполучені Штати. Також ЄС та його держави-члени продовжуватимуть сприяти мирним зусиллям, зокрема шляхом активізації своєї глобальної діяльності.

Варто зауважити, що документ підтримали 26 з 27 країн Євросоюзу. Не підтримала - Угорщина.

Що сказано у висновках

Європейська Рада різко засуджує постійні обстріли Росією мирного населення та інфраструктури. Вона закликає до повного і негайного припинення вогню та вітає готовність України до цього. Рада закликає Росію припинити війну та почати справжні переговори. Якщо це не станеться, ЄС готовий посилити тиск, зокрема через новий пакет санкцій, щоб ще більше обмежити прибутки Росії від енергоносіїв

Європейська Рада наголошує на важливості гуманітарної допомоги та довіри між сторонами, зокрема обміну полоненими, звільненні мирних жителів і поверненні всіх викрадених українських дітей та дорослих, яких незаконно вивезли до Росії чи Білорусі.

Також Єврорада підтверджує повну підтримку незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України. Вона вважає, що для досягнення миру Україна повинна мати сильну армію, тому ЄС і надалі буде всебічно допомагати Україні - політично, фінансово, економічно, гуманітарно, військово та дипломатично.

Європейська Рада закликає країни ЄС активніше допомагати Україні зброєю, особливо системами ППО, засобами боротьби з дронами та великими боєприпасами. Це потрібно, щоб Україна могла захищати своїх людей і території від щоденних атак Росії.

Також Рада підкреслює, що важливо розвивати українську оборонну промисловість і посилювати її співпрацю з європейськими виробниками. Окремо наголошується на якнайшвидшому запуску рішень Європейського фонду миру та важливості військової підтримки в рамках ініціативи G7 ERA.

Щоб досягти стійкого миру, Україна має отримати надійні гарантії безпеки, які допоможуть запобігти новій агресії з боку Росії.

"Європейський Союз та держави-члени готові сприяти гарантіям безпеки, зокрема шляхом підтримки здатності України запобігати агресії та ефективно захищатися, виходячи з їхніх відповідних компетенцій та можливостей, відповідно до міжнародного права", - сказано у документі.

Європейський Союз та держави-члени зобов’язуються сприяти підготовці та оснащенню Збройних сил України з цією метою.

Уся військова допомога та гарантії безпеки надаватимуться з урахуванням політики безпеки кожної країни ЄС та спільних інтересів усіх членів.

Тиск на Росію

ЄС разом із партнерами прагне обмежити здатність Росії продовжувати війну. Санкції залишаються ключовим інструментом, і Єврорада вже схвалила 17-й пакет, який б’є по енергетиці, фінансах і так званому "тіньовому флоту" танкерів. Лідери закликають посилити обмеження проти таких суден і ухвалити нові санкції, щоб ускладнити Росії обхід заборон.

Активи Росії мають залишатися замороженими, поки вона не припинить війну й не компенсує завдані збитки. Також Єврорада засудила підтримку Росії з боку Ірану, Білорусі та Північної Кореї, і закликала всі країни припинити будь-яку допомогу, яка сприяє агресії.

Підтримка України

ЄС продовжуватиме надавати Україні регулярну та передбачувану фінансову підтримку в довгостроковій перспективі. У 2025 році Європейський Союз надасть Україні 30,6 млрд євро, з яких 3,5 млрд євро вже було виплачено в рамках Механізму для України, а 7 млрд євро - в рамках ініціативи G7 ERA, яка погашається коштом надзвичайних прибутків, отриманих від заморожених російських активів.

ЄС і надалі підтримує відбудову України та її шлях до членства в Євросоюзі. Серед пріоритетів - допомога в розмінуванні, психологічна підтримка й відновлення зруйнованої інфраструктури разом із міжнародними партнерами. У липні в Римі відбудеться конференція, присвячена відновленню України.

Також Єврорада наголосила на важливості покарання винних у військових злочинах. У цьому напрямку зроблено крок уперед - просувається створення Спеціального трибуналу для розслідування злочину агресії проти України.

"Європейська Рада підтверджує невід’ємне право України обирати свою долю на основі Статуту ООН та міжнародного права. Європейський Союз залишається непохитним у своїй підтримці шляху України до членства в ЄС", - сказано у документі.

Європейська Рада відзначила Україну за швидкий прогрес у реформах на шляху до членства в ЄС, попри війну. Лідери закликали Київ і Єврокомісію активніше просуватися в переговорах і відкривати нові етапи вступу після виконання вимог. Зокрема, кластер «Фундаментальні питання» вже готовий до відкриття.