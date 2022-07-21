Позволяет ли выход из гражданства обойти закон об олигархах: ответ СНБО

Гражданство другой страны или отсутствие украинского гражданства не поможет обойти закон об олигархах тем, кто ведет свой бизнес на территории Украины.
Об этом в эфире национального телемарафона заявил секретарь СНБО Алексей Данилов, сообщает РБК-Украина.
"Не имеет значения, гражданином какой страны является человек. Он может быть не гражданином страны, но быть признанным у нас олигархом, если он действует на территории нашей страны и имеет три из четырех критериев, которые определил наш законодатель", - сказал Данилов.
Он также добавил, что гражданин другой страны может быть зарегистрированным в Украине как олиграх.
Напомним, бизнесмена Игоря Коломойского могут лишить украинского гражданства.
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