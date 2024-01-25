Позов України проти РФ. Суд ООН анонсував дату рішення щодо агресії в Криму і на Донбасі

В оголошенні вказується, що суд у Палаці миру в Гаазі (Нідерланди) винесе своє рішення в середу, 31 січня, о 15:00 (за місцевим часом, о 16:00 за Києвом).

Це буде відкрите засідання, під час якого суддя Джоан Е. Донох’ю, голова Суду, зачитає рішення.

"Міжнародний суд ООН винесе своє рішення по суті у справі щодо застосування Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму та Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації (Україна проти Російської Федерації)", - йдеться в релізі.

Засідання транслюватиметься в прямому ефірі.

Позов України проти Росії до суду Гааги

Цей позов проти РФ до суду ООН Україна подала 16 січня 2017 року, він пов'язаний з агресією загарбників у Криму та на Донбасі. У позові йдеться про порушення Кремлем двох конвенцій: про боротьбу з фінансуванням тероризму та про ліквідацію всіх форм расової дискримінації.

Україна тоді звинуватила Росію, зокрема в підтримці незаконних збройних формувань; збитті літака Малайзійських авіаліній рейсу MH17 над окупованою частиною Донецької області, дискримінації українців і кримських татар і заборону діяльності Меджлісу кримськотатарського народу, а також зникненнях, вбивствах і незаконних обшуках і затриманнях в окупованому Криму

У матеріалах українська сторона доводила, що Кремль порушив конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму та про ліквідацію всіх форм расової дискримінації, надаючи зброю підконтрольним Москві незаконним угрупуванням на окупованих територіях Донецької та Луганської областей, а також своїми діями проти етнічних груп в захопленому українському Криму.

Навесні того року суд ООН своїм проміжним рішенням ввів санкції проти Росії за расову дискримінацію в Криму.

А вже восени 2019 року суд ООН відхилив усі аргументи РФ щодо юрисдикції суду та прийнятності справи. Таке рішення у Гаазі стало перемогою України на тому етапі розгляду.

Детальніше про те, як Україна карає Росію в міжнародних судах, - читайте в матеріалі РБК-Україна.