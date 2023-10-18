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У Познані невідомий напав з ножем на дітей. Є жертва

Ілюстративне фото: у Познані невідомий напав з ножем на дітей (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Невідомий чоловік напав з ножем на групу вихованців дитячого садка у польському місті Познань.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на RMF FM.

За попередніми даними, діти разом з вихователем були на прогулянці. В цей момент до них підійшов невідомий чоловік. Він початку погрожував дітям, чоловік кричав що "переб'є всіх", 

За даними поліції, п'ятирічний хлопчик отримав смертельне поранення. Його намагались реанімувати на місці, а потім доставили до лікарні. Однак лікарі не змогли врятувати його.

Як з'ясували ЗМІ, нападника було затримано. Йому 71 рік, однак ім'я не розголошується.

Нагадаємо, ввечері 16 жовтня у центрі Брюсселю сталася стрілянина. Чоловік відкрив вогонь по футбольних фанатах неподалік від стадіону імені короля Бодуена, внаслідок чого загинули двоє громадян Швеції, а ще один отримав поранення.

При цьому нападник вигукував "Аллах акбар", а пізніше повідомив, що є членом ІДІЛ.

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