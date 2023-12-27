Позиційні бої відбулися на південь Гуляйполя та біля Роботиного: карти ISW

Операція №1 - Луганська область

Співробітники ISW з'ясували, що нещодавно російські війська підтвердили наступ у районі Куп'янська. Відео з геолокацією, опубліковане 24 грудня, показало, що російські війська трохи просунулися на південний захід від Первомайського (на північний схід від Куп'янська).

Російські та українські джерела заявили, що позиційні бої тривали на Куп'янському напрямку на північний схід від Петропавлівки, біля Синьківки, Стельмахівки (на північний захід від Сватового) та Новоселівського (на південний захід від Кремінної). на північний захід від Сватового), а також у напрямку Лимана в районі Григорівки (на південний захід від Кремінної), Торського, Серебрянського лісництва, Діброви та Білогорівки (на південь від Кремінної).

Операція №2 - Донецька область

За словами ISW, російські війська атакували поблизу Веселого (20 км на північний схід від Бахмута) 25 грудня, але не просунулися вперед.

Російські джерела стверджували, що російські війська просунулися на глибину до 500 метрів у межах Богданівки (на північний захід від Бахмута) та контролюють 40 відсотків населеного пункту.

Повідомляється, що російські та українські війська вели позиційні бої на північний захід від Бахмута у районі Богданівки; на південний захід від Бахмута в районі Кліщіївки та Андріївки; та на захід від Бахмута в районі Іванівського та автомагістралі Т0504 Хромове - Часів Яр.

ISW повідомив, що українські сили безуспішно атакували російські позиції на Горлівському напрямі 25 та 26 грудня. Російські джерела стверджували, що українські війська атакували поблизу Шумів (9 км на північний захід від Горлівки) і безуспішно намагалися захопити російські позиції на одному зі сміттєзвалищ Горлівки.

Відео з геолокацією, опубліковані 25 і 26 грудня, показують, що російські війська просунулися в північній частині Степового (на північний захід від Авдіївки), на північних околицях Опитного (на південний захід від Авдіївки) та в промисловій зоні на південний схід від Авдіївки.

Повідомляється, що російські та українські війська продовжували позиційні бої у районі Авдіївки; на північний захід від Авдіївки в районі Авдіївського коксохімічного заводу, на схід від Новобахмутівки та в районі Степового та Очеретине; у промисловій зоні; та на південний захід від Авдіївки в районі Первомайського, Невельського та Сєверного.

Відео з геолокацією та офіційні заяви України та Росії свідчать про те, що російські війська взяли під контроль більшу частину Мар'їнки.

Повідомляється, що бойові дії тривали на захід та північний захід від Мар'їнки та на південний захід від Донецька в районі Новомихайлівки та Побєди.

"Південна вісь"

За словами російських та українських джерел, повідомили, що 25 і 26 грудня тривали позиційні бої в районі Старомайорського (на південь від Великої Новосілки) і на північ від Приютного (на південний захід від Великої Новосілки) в районі кордону Донецької та Запорізької областей.

ISW виявила, що нещодавно російські війська підтвердили наступ у західній частині Запорізької області та продовжили позиційні бої з українськими військами 25 та 26 грудня. Відео з геолокацією, опубліковане 25 грудня, показує, що російські війська нещодавно просунулися на північний захід від Роботиного.

Російські та українські джерела заявили, що позиційні бої відбулися на південь Гуляйполя (37 км на північний схід від Оріхова) та біля Роботиного, Вербового, Новопрокопівки та Копані 25 та 26 грудня.

Українські війська зберігають позиції у лівобережній Херсонській області станом на 26 грудня, але ні російські, ні українські сили не досягли підтверджених успіхів у цьому районі 25 чи 26 грудня.

Російські та українські джерела заявили, що позиційні бої тривали на східному березі, у тому числі біля Кринків.

Російські та українські джерела заявили, що українські війська продовжували завдавати ударів по тилових районах Росії на півдні України 25 та 26 грудня.