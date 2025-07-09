Позиційна війна: експерт пояснив, чому наступного року армія РФ може зупинитися

Експерт нагадав, що за рік майже мільйонна російська армія просунулася вглиб України на 55 кілометрів, втративши при цьому півмільйона одиниць живої сили. Зараз російське просування сповільнилося, а втрати значно виросли.

"У 2026 році вони взагалі просуватися так не зможуть, робити потужної наступальної дії, бо немає у них на це ресурсу. І фінансового, і іншого ресурсу просто немає. Війна, може, і не закінчиться, але вона прийде в більш-менш позиційну", - впевнений Гетьман.

На його думку, російський наступ захлинається. Водночас українська армія маневрує та обороняється. Немає нічого дивного у просуваннях окупантів, оскільки будь-яка армія під час наступу має просування, питання тільки в тому, як глибоко та якою ціною.

Українські генерали це розуміють. Тому будується оборона у кілька ліній. Це не означає, що Збройні сили будуть відступати. Це робиться на випадок російського просування, або на випадок серйозного прориву лінії оборони. Але зараз проривів немає, росіяни йдуть дуже повільно, маленькими темпами.

Гетьман нагадав ситуацію під Покровськом, де росіяни потроху просуваються вже понад рік. Суттєвих успіхів вони там не мають. Не мають їх в інших місцях.

"Щось понад рік просувається (російська армія - ред.) і просувається біля одного населеного пункту, не дуже великого, не мільйонника. Рік просувається. І ніяк не може оточити це місто. Може, нічого там такого просування і немає?", - резюмував експерт.