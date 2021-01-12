Позиція України щодо Придністров'я незмінна, - Зеленський

Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Президент Володимир Зеленський заявив про незмінну позицію України щодо Придністров'я. Україна підтримує суверенітет і територіальну цілісність Молдови.

Про це Зеленський заявив після зустрічі з президентом Молдови Майєю Санду.

"Ще раз хочу підкреслити, що позиція України щодо придністровського врегулювання незмінна. Ми твердо підтримуємо суверенітет і територіальну цілісність Республіки Молдова в межах її міжнародно визнаних кордонів", - заявив Зеленський.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Київ наполягатиме на виведенні російських військових з Придністров'я.

Раніше повідомлялося, після перемоги на президентських виборах в Молдові Санду зажадала виведення російських військових з Придністров'я. При цьому вона заявила, що хоче врегулювати ситуацію мирним і дипломатичним шляхом.

Як писало РБК-Україна, у президента Росії Володимира Путіна заявили, що такі заяви Санду загрожують дестабілізацією ситуації в Придністров'ї.

Відзначимо, конфлікт між Молдовою і невизнаною Придністровською Молдавською Республікою почався ще 1989 року. Через три роки - в 1992 році, він переріс у збройний конфлікт. У 2006 році на Придністров'ї пройшов так званий "референдум" за відділення регіону від Молдови та вільну асоціацію з Росією.