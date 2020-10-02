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Позиция АМКУ по ШУ "Покровское" оправдана, - эксперт

Киев, Пятница 02 октября 2020 18:11
Позиция АМКУ по ШУ "Покровское" оправдана, - эксперт
Фото: АМКУ (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Решение Антимонопольного комитета дать разрешение на концентрацию шахтоуправление "Покровское" только при условии выполнения ряда существенных ограничений является оправданным.

Об этом написал эксперт Алексей Голобуцкий в Facebook.

"В случае с ШУ жесткую позицию АМКУ считаю вполне оправданной - рынок коксующегося угля в Украине дефицитный, поэтому обязательства продавать часть продукции другим участникам рынка считаю вполне рациональным предохранителем монопольных злоупотреблений", - написал эксперт.

По его мнению, именно таких четких и понятных действий всегда не хватало украинской власти. И он надеется, что Антимонопольный комитет займет не менее жесткую позицию в отношении других рынков.

"Имею надежду, что такое решение АМКУ не последнее, а Пищанская не ограничится одним лишь "Метинвестом". В Украине много рынков, которые заслуживают внимания Антимонопольного комитета", - написал он.

Напомним, ранее сообщалось, что Антимонопольный комитет согласовал покупку компанией "Метинвест" ШУ "Покровское".

При этом в компании заявили, что АМКУ установил беспрецедентно жесткие условия, придерживаясь которых шахтоуправление "Покровское" в составе группы "Метинвест" будет вынуждено продавать уголь третьим лицам в ущерб себе.

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