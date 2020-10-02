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Позиція АМКУ по ШУ "Покровське" виправдана, - експерт

Київ, П'ятниця 02 жовтня 2020 18:11
Позиція АМКУ по ШУ "Покровське" виправдана, - експерт
Фото: АМКУ (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Рішення Антимонопольного комітету дати дозвіл на концентрацію шахтоуправління "Покровське" лише за умови виконання низки суттєвих обтяжень є виправданим.

Про це написав експерт Олексій Голобуцький у Facebook.

"У випадку з ШУ жорстку позицію АМКУ вважаю цілком виправданою - ринок коксівного вугілля в Україні дефіцитний, тож зобов’язання продавати частину продукції іншим учасникам ринку вважаю цілком раціональним запобіжником монопольних зловживань", - написав експерт.

На його думку, саме таких - чітких та зрозумілих дій завжди не вистачало українській владі. І він сподівається, що Антимонопольний комітет займе не менш жорстку позицію стосовно інших ринків.

"Маю надію, що таке рішення АМКУ не останнє, а Піщанська не обмежиться одним лише "Метінвестом". В Україні багато ще ринків, які заслуговують на увагу Антимонопольного комітету", - написав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Антимонопольний комітет погодив купівлю компанією "Метінвест" ШУ "Покровське".

При цьому в компанії заявили, що АМКУ встановив безпрецедентно жорсткі умови, дотримуючись яких шахтоуправління "Покровське" у складі групи "Метінвест" буде змушене продавати вугілля третім особам собі у збиток.

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