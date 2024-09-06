Позитивно оцінюють діяльність міської влади тільки половина мешканців найбільших міст: дослідження

Вона привела до прикладу такі міста як Київ, Львів, Дніпро, Одесу і Харків. І лише в останньому місті більше ніж половина містян - 62%, вважають, що справи у місті і його розвиток йдуть у правильному напрямку. В інших містах позитивно оцінюють справи у місті менше половини його жителів.

"У Києві це 43% містян, в Одесі - 44%, в Дніпрі - 49%, і трохи вище в Одесі - 52%. Причому важливо зазначити, що у поточному році ситуація навіть гірша, ніж у минулому. Це, безумовно, дуже показові цифри, і показові у негативному сенсі, що означає, що місцева влада, подекуди неефективна", - зазначила вона, коментуючи результати дослідження "Рейтингу".

За результатами опитування групи, додала голова профільного комітету ВР, тільки у Харкові 66% містян схвально оцінюють дільність міськради. У Дніпрі - 44% містян, в Одесі - 42%. А от Київ і Львів, на жаль, на останніх місцях у пʼятірці обраних міст - 35% і 40% відповідно.

Шуляк наголосила, що оцінюючи діяльність мерів цих міст, їх жителі виставляють їм такі ж сумні оцінки. Причому у поточному році містяни мають щодо них навіть гірші настрої, ніж у минулому.

Так, діяльність київського мера Віталія Кличка наразі схвально оцінює 42% містян, при тому що у минулому році їх було трохи більше - 59%. Такі ж сумні показники мера міста Львова Андрія Садового - 38% у поточному році і 50% у минулому. Дніпро - 49% зараз і 50% у 2023 році. У Харкові - 80% зараз і 86% у минулому році.

"Краще оцінювати діяльність мера стали лише мешканці Одеси - схвальні відгуки про роботу Геннадія Труханова у минулому році озвучили 46% і 53% у поточному. Втім, і в Одесі, і в Києві, і у Львові, і у Дніпрі мерів на наступних виборах слід переобрати, вважають мешканці цих міст. Залишити мера працювати далі готові тільки мешканці Харкова", - повідомила Шуляк.

Вона підкреслила, що розвиток міст безпосередньо впливає і на кількість людей, які поїхали з них через війну. Так, повернутися найближчим часом готові лише 5% опитаних переселенців, при тому, що загальна кількість вимушених мігрантів на сьогодні складає у середньому 5 млн громадян.

"Як свідчать результати опитування, тільки 32% українців планують повертатися, коли завершиться війна. І 30% не планують повертатися взагалі. Звісно, європейські міста, де знайшли прихисток значна частина наших громадян, більш комфортні, більш інклюзивні і загалом більш пристосовані до потреб мешканців. А це в свою чергу говорить про те, що нам потрібно активно працювати у цьому напрямку. І багато чого тут залежить саме від місцевої влади", - резюмувала Шуляк.