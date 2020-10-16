"Пожизненное от президента" Сегодня в 21.00 в Свободе Слова Савика Шустера

Почему Президент Украины хочет провести всеукраинский опрос в день выборов?
Сколько надо будет украсть, чтобы получить пожизненное?
Смогла ли команда Зеленского найти механизм, как избавляться от коррупционеров и негодяев у власти?
Кто разгонял фейки о проститутках на Майдане?
Чем на самом деле дышит страна – в "Свободе слова Савика Шустера" в пятницу в 21:00.
Смотрите на телеканале "Украина" и в интернете @shusteronline.
Гости студии:
Леонид Кравчук, Президент Украины (1991-1994);
Давид Арахамия, глава фракции партии “Слуга народа”;
Юлия Тимошенко, лидер партии ВО “Батькивщина”;
Ирина Верещук, народный депутат, “Слуга народа”;
Нестор Шуфрич, народный депутат, “Оппозиционная платформа - за жизнь”;
Алексей Гончаренко, народный депутат, "Европейская солидарность”;
Александра Устинова, народный депутат, “Голос”;
Николай Катеринчук, лидер Европейской партии Украины;
Андрей Билецкий, лидер партии “Национальный корпус”;
Марина Ставнийчук, член Венецианской комиссии от Украины (2009-2013);
Денис Бигус, основатель Bihus.Info;
Юрий Бутусов, главный редактор интернет-издания “Цензор.НЕТ”;
Виталий Шабунин, глава ОО “Центр противодействия коррупции;
Станислав Шушкевич, председатель Верховного Совета Республики Беларусь (1991-1994).
Они говорят, а решает народ.