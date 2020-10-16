"Пожизненное от президента" Сегодня в 21.00 в Свободе Слова Савика Шустера

Почему Президент Украины хочет провести всеукраинский опрос в день выборов?

Сколько надо будет украсть, чтобы получить пожизненное?

Смогла ли команда Зеленского найти механизм, как избавляться от коррупционеров и негодяев у власти?

Кто разгонял фейки о проститутках на Майдане?

Чем на самом деле дышит страна – в "Свободе слова Савика Шустера" в пятницу в 21:00.

Смотрите на телеканале "Украина" и в интернете @shusteronline.

Гости студии:

Леонид Кравчук, Президент Украины (1991-1994);

Давид Арахамия, глава фракции партии “Слуга народа”;

Юлия Тимошенко, лидер партии ВО “Батькивщина”;

Ирина Верещук, народный депутат, “Слуга народа”;

Нестор Шуфрич, народный депутат, “Оппозиционная платформа - за жизнь”;

Алексей Гончаренко, народный депутат, "Европейская солидарность”;

Александра Устинова, народный депутат, “Голос”;

Николай Катеринчук, лидер Европейской партии Украины;

Андрей Билецкий, лидер партии “Национальный корпус”;

Марина Ставнийчук, член Венецианской комиссии от Украины (2009-2013);

Денис Бигус, основатель Bihus.Info;

Юрий Бутусов, главный редактор интернет-издания “Цензор.НЕТ”;

Виталий Шабунин, глава ОО “Центр противодействия коррупции;

Станислав Шушкевич, председатель Верховного Совета Республики Беларусь (1991-1994).

Они говорят, а решает народ.