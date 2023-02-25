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Пожежу на складі у Києві ліквідували, обійшлося без жертв

Фото: пожежу на складі у Києві ліквідували, обійшлося без жертв (t.me/vitaliy_klitschko)
Автор: Тетяна Степанова

Пожежу на складі лако-фарбувальної продукції в Подільському районі Києва ліквідували.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера столиці Віталія Кличка.

"Пожежу в одноповерховій складській будівлі лакофарбових матеріалів в Подільському районі столиці ліквідували. Потерпілих внаслідок пожежі немає", - написав Кличко.

Нагадаємо, сьогодні, 25 лютого, у Києві сталась пожежа на одному з підприємств у Подільському районі. Пожежа на складі лако-фарбувальної продукції. Площа вогню становить три тисячі квадратних метрів.

Через пожежу перекрито рух на частині вулиці Новокостянтинівській та повністю на вулиці Нахімова.

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КиївВіталий КличкоПожежа