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Пожежу гасили всю ніч. З'явились фото та відео наслідків обстрілу Тернополя

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Тернопіль, Неділя 14 травня 2023 10:26
Пожежу гасили всю ніч. З'явились фото та відео наслідків обстрілу Тернополя Фото: з'явились фото та відео наслідків обстрілу Тернополя під час масованої атаки на Україну 14 травня (t.me/ternopilskaODA)
Автор: Наталія Гурковська

Після обстрілу Тернополя вночі 14 травня, почалася масштабна пожежа. Її гасили 80 рятувальників протягом ночі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови Тернопільської області Володимира Труша.

"Дякую нашим рятувальникам, які усю ніч гасили пожежу після рашистських обстрілів. До робіт було залучено 18 одиниць техніки та понад 80 осіб особового складу", - розповів він.

За даними МВС України, близько 22:35 ворог завдав ракетного удару по місту Тернопіль.

"Відбулося влучання уламків ракети в складські приміщення, що і призвело до пожежі", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялось, війська РФ завдали ракетного удару по Тернополю, внаслідок якого поранення отримали дві людини. У місті почалася пожежа.

Нагадаємо, війська РФ ввечері, 13 травня, завдали ракетного удару по Тернополю, повідомлялось про приліт у промзону міста.

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