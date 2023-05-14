Пожежу гасили всю ніч. З'явились фото та відео наслідків обстрілу Тернополя

Після обстрілу Тернополя вночі 14 травня, почалася масштабна пожежа. Її гасили 80 рятувальників протягом ночі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови Тернопільської області Володимира Труша.

"Дякую нашим рятувальникам, які усю ніч гасили пожежу після рашистських обстрілів. До робіт було залучено 18 одиниць техніки та понад 80 осіб особового складу", - розповів він.

За даними МВС України, близько 22:35 ворог завдав ракетного удару по місту Тернопіль.

"Відбулося влучання уламків ракети в складські приміщення, що і призвело до пожежі", - йдеться в повідомленні.