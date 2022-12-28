ua ru
Ср, 28 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Пожежі в Росії продовжуються. На Кубані загорілася військова частина

Новость на русском →
Середа 28 грудня 2022 11:53
Пожежі в Росії продовжуються. На Кубані загорілася військова частина Фото: у російській Кубані загорілася військова частина (ілюстрація / ДСНС України)
Автор: Руслан Гаращенко

Під Новочеркаськом (Ростовська область) сталася пожежа у військовій частині. Один із корпусів згорів повністю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеве видання Donday.

Повідомляється, що пожежа розпочалася вранці 27 грудня. Вогонь знищив один із побудованих у 2016 році корпусів 150-ї мотострілецької дивізії.

Через що сталося загоряння і коли вдалося загасити пожежу, наразі не ясно. Також незрозуміло, чи є жертви.

Спеціалізовані відомства не дають коментарів із цього приводу.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у російській Кубані спалахнула пожежа. На цей раз у росіян загорівся торговий центр "Вега".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Пожежа Військова база
NEWS
Зможуть збивати Shahed. Україна планує розробити дрони класу "повітря-повітря"
Зможуть збивати Shahed. Україна планує розробити дрони класу "повітря-повітря"
DAILY
Сергій Марченко: Західні країни не планували давати Україні кошти, бо не планували війну
Ростислав Шаправськийголовний редактор Сергій Марченко: Західні країни не планували давати Україні кошти, бо не планували війну