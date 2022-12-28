Пожары в России продолжаются. На Кубани загорелась военная часть
Фото: в российской Кубани загорелась военная части (иллюстрация / ГСЧС Украины)
Под Новочеркасском (Ростовская область) произошел пожар в воинской части. Один из корпусов сгорел полностью.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местное издание Donday.
Сообщается, что пожар начался утром 27 декабря. Огонь уничтожил один из построенных в 2016 году корпусов 150-й мотострелковой дивизии.
Из-за чего произошло возгорание и когда удалось потушить пожар, пока не ясно. Также непонятно, есть ли жертвы.
Специализированные ведомства не дают комментарии по этому поводу.
Напомним, ранее мы писали, что в российской Кубани вспыхнул пожар. В этот раз у россиян загорелся торговый центр "Вега".
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