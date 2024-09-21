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Пожежа та зруйновані будинки. З'явилися фото наслідків удару РФ по Сумах

Фото: наслідки удару по Сумах (t.me/dsns_telegram)
Автор: Данило Крамаренко

Внаслідок російського удару по Сумах 21 вересня пошкоджено та зруйновано кілька будинків. Рятувальники ліквідували наслідки атаки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Повідомляється, що російська авіація сьогодні завдала удару по обласному центру. Зруйновано два приватні будинки, ще 10 пошкоджено. Виникли окремі осередки горіння, на яких спалахнула суха рослинність. 

Фото: наслідки удару по Сумах (t.me/dsns_telegram)

"Вся територія обстежена, а пожежа оперативно ліквідована. За попередніми даними, одна цивільна людина травмована", - додали в ДСНС.

Фото: наслідки удару по Сумах (t.me/dsns_telegram)

Нагадаємо, сьогодні близько 16:00 у Сумах пролунали два вибухи. Причому в різних кінцях міста, а саме у дачній та промисловій зонах. Повідомлялося, що через обрив лінії без світла залишився житловий район Баранівка.

Пізніше обласна військова адміністрація зазначила, що удари завдавалися коригованими авіабомбами. Внаслідок атаки одна людина отримала травми. Сумчан закликають не ігнорувати повітряних тривог.

Раніше цього тижня російські війська під час удару по місту влучили в геріатричний пансіонат. На момент обстрілу в ньому було близько 300 осіб з персоналом включно. Повідомлялося про загибель однієї людини та 13 поранених. Президент Володимир Зеленський заявив, що противник не міг не знати, що там пансіонат для людей похилого віку, а не військовий об'єкт.

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