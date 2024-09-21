Пожежа та зруйновані будинки. З'явилися фото наслідків удару РФ по Сумах

Пізніше обласна військова адміністрація зазначила, що удари завдавалися коригованими авіабомбами. Внаслідок атаки одна людина отримала травми. Сумчан закликають не ігнорувати повітряних тривог.

Раніше цього тижня російські війська під час удару по місту влучили в геріатричний пансіонат. На момент обстрілу в ньому було близько 300 осіб з персоналом включно. Повідомлялося про загибель однієї людини та 13 поранених. Президент Володимир Зеленський заявив, що противник не міг не знати, що там пансіонат для людей похилого віку, а не військовий об'єкт.

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