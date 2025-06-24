Пожежа та руйнування: ДСНС показала наслідки нічної атаки РФ по Харкову
Харків у ніч на вівторок, 24 червня, знову зазнав масованої атаки російськими ударними дронами. У місті зафіксовано вибухи на трьох локаціях.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Головного управління ДСНС України у Харківській області.
За даними ДСНС, внаслідок атаки зафіксовано вибухи на 3 локаціях - 2 у приватному секторі Немишлянського району та 1 на території цивільного підприємства у Салтівському.
Відомо, що на підприємстві виникла пожежа, яку оперативно ліквідували рятувальники.
Також, за попередніми даними, внаслідок обстрілів 3 людини постраждали, серед яких 15-річна дівчинка, пошкоджені приватні житлові будинки, лінії електропередач та легкові автомобілі.
"На місцях влучань працювали підрозділи ДСНС, співробітники Нацполіції, медики та комунальні служби", - сказано у повідомленні.
Нічна атака 24 червня
Раніше ми писали, що росіяни вкотре атакували Харків за допомогою ударних безпілотників у ніч на 24 червня. Як повідомив мер міста Ігор Терехов, один із дронів вдарив у приватному секторі, біля лікарні в Немишлянському районі.
Згодом повідомлялось про повторні вибухи у місті
За останніми даними, під час атаки РФ постраждали три особи.
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