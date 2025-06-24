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Пожежа та руйнування: ДСНС показала наслідки нічної атаки РФ по Харкову

Вівторок 24 червня 2025 09:23
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Пожежа та руйнування: ДСНС показала наслідки нічної атаки РФ по Харкову Фото: наслідки обстрілу Харкова 24 червня (t.me/DSNS_Kharkiv)
Автор: Наталія Кава

Харків у ніч на вівторок, 24 червня, знову зазнав масованої атаки російськими ударними дронами. У місті зафіксовано вибухи на трьох локаціях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Головного управління ДСНС України у Харківській області.

За даними ДСНС, внаслідок атаки зафіксовано вибухи на 3 локаціях - 2 у приватному секторі Немишлянського району та 1 на території цивільного підприємства у Салтівському.

Відомо, що на підприємстві виникла пожежа, яку оперативно ліквідували рятувальники.

Фото: наслідки обстрілу Харкова 24 червня (t.me/DSNS_Kharkiv)

Також, за попередніми даними, внаслідок обстрілів 3 людини постраждали, серед яких 15-річна дівчинка, пошкоджені приватні житлові будинки, лінії електропередач та легкові автомобілі.

"На місцях влучань працювали підрозділи ДСНС, співробітники Нацполіції, медики та комунальні служби", - сказано у повідомленні.

Нічна атака 24 червня

Раніше ми писали, що росіяни вкотре атакували Харків за допомогою ударних безпілотників у ніч на 24 червня. Як повідомив мер міста Ігор Терехов, один із дронів вдарив у приватному секторі, біля лікарні в Немишлянському районі.

Згодом повідомлялось про повторні вибухи у місті

За останніми даними, під час атаки РФ постраждали три особи.

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