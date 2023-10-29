Пожежа на шахті в Казахстані: кількість жертв різко зросла

У Казахстані внаслідок вибуху і пожежі на шахті в Карагандинській області зросла кількість загиблих до 42 осіб. При цьому ще чотири людини можуть перебувати під завалами.

"Станом на 15:00 виявлено тіла 42 загиблих, тривають пошуки чотирьох гірників", - ідеться в повідомленні.

При цьому сьогодні в Казахстані було оголошено день загальнонаціональної жалоби.

У прес-службі компанії "АрселорМіттал Теміртау", яка володіє шахтою, припускають, що на об'єкті стався вибух газометану. Крім цього, поінформували, що на момент інциденту всередині перебували 252 людини, 208 вдалося вивести на поверхню.

Пожежа у шахті Казахстану

28 жовтня в Казахстані внаслідок пожежі на шахті імені Костенка загинули 32 людини. При цьому десятки людей отримали травми.

Водночас компанія "АрселорМіттал Теміртау" заявила, що призупинила роботу вугільних шахт на 24 години для перевірки газової безпеки.

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