Пожежа під Краматорськом: загинули троє людей, серед них дитина
Під Краматорськом Донецької області, у селищі Софіївка, сталася пожежа 4 лютого. У вогні загинули троє людей, серед них дитина.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС України.
"Загорання сталося сьогодні вранці в с. Софіївка Краматорського району: горів приватний житловий будинок по всій площі", - йдеться в повідомленні.
Рятувальники, які приїхали на місце займання, в будинку виявили тіла 2 дорослих та дитини.
Наразі пожежу вже вдалось загасити, а її причини встановлюються.
Як повідомлялося, в Житомирській області 28 січня під час пожежі, що сталася в приватному житловому будинку в с. Грабняк, загинули дві малолітні сестри.
Крім того, пожежа у багатоповерхівці у Києві сталася 6 листопада 2023 року. Пожежники врятували трьох дітей та жінку.
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