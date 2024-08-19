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Пожежа на нафтобазі у Ростовській області: вогонь охопив вже понад 10 цистерн з паливом

Ростовська область, Росія, Понеділок 19 серпня 2024 20:05
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Пожежа на нафтобазі у Ростовській області: вогонь охопив вже понад 10 цистерн з паливом Ілюстративне фото: МНС Росії (t.me/mchs_official)
Автор: Тетяна Степанова

На нафтобазі в Ростовській області, де понад добу намагаються загасити пожежу, вогнем охопило вже більш ніж 10 цистерн із паливом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Радіо Свобода.

На супутниковому знімку, який було зроблено сьогодні о 14:23 за місцевим часом, видно, що вогонь продовжує поширюватися територією нафтобази, охоплюючи нові цистерни з паливом. Їх вже щонайменше десять.

Пожежа на нафтобазі у Ростовській області: вогонь охопив вже понад 10 цистерн з паливом

Фото: на нафтобазі в Ростовській області горять понад 10 цистерн із паливом (t.me/radiosvoboda)

Що передувало

Нагадаємо, в ніч на 18 серпня дронами було вражено нафтобазу "ФГКУ комбінат "Кавказ", розташовану в місті Пролетарську Ростовської області.

За даними джерел РБК-Україна, це була операція Головного управління розвідки Міноборони".

Станом на вечір 18 серпня продовжувалося гасіння пожежі на нафтобазі. Було задіяно три пожежні потяги. Однак загасити паливо, що горить, не вдасться, поки воно все не вигорить.

Окрім того, сьогодні вдень на нафтобазі у Ростовській області, пожежу на якій намагаються загасити вже понад добу, стався вибух. Пожежу досі не загасили.

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