Пожежа на нафтобазі у Ростовській області: вогонь охопив вже понад 10 цистерн з паливом

На нафтобазі в Ростовській області, де понад добу намагаються загасити пожежу, вогнем охопило вже більш ніж 10 цистерн із паливом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Радіо Свобода .

На супутниковому знімку, який було зроблено сьогодні о 14:23 за місцевим часом, видно, що вогонь продовжує поширюватися територією нафтобази, охоплюючи нові цистерни з паливом. Їх вже щонайменше десять.

Що передувало

Нагадаємо, в ніч на 18 серпня дронами було вражено нафтобазу "ФГКУ комбінат "Кавказ", розташовану в місті Пролетарську Ростовської області.

За даними джерел РБК-Україна, це була операція Головного управління розвідки Міноборони".

Станом на вечір 18 серпня продовжувалося гасіння пожежі на нафтобазі. Було задіяно три пожежні потяги. Однак загасити паливо, що горить, не вдасться, поки воно все не вигорить.

Окрім того, сьогодні вдень на нафтобазі у Ростовській області, пожежу на якій намагаються загасити вже понад добу, стався вибух. Пожежу досі не загасили.

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