Вогонь наближався до будинків: рятувальники Київщини врятували з пастки трьох дітей

Нагадаємо, що раніше ми писали про заборону самовільного спалювання сухої трави та листя. Такі дії завдають шкоди здоров’ю людей та навколишньому середовищу, а також є порушенням законодавства.

Зокрема Київська міська державна адміністрація нагадала, які штрафи та кримінальна відповідальність загрожують українцям за самовільні підпали сухостою.

Крім того РБК-Україна писало, що в Україні за спалювання сухостою та стерні передбачено штраф до 6100 гривень. Якщо вогонь розводиться на території природно-заповідних об'єктів, штрафи будуть значно вищими.

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