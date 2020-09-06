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Пожары на востоке: открытого огня нет в одной области, тушение продолжается

Украина , Воскресенье 06 сентября 2020 10:17
Пожары на востоке: открытого огня нет в одной области, тушение продолжается
Фото с места происшествия (dsns.gov.ua)
Автор: Максим Зайченко

В воскресенье, 6 августа, в Украине продолжают тушить пожары в Харьковской и Луганской областях. Открытого огня нет в одной области, угрозы населенным пунктам также.

Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

По данным спасателей, в Луганской области угрозы населенным пунктам нет. Инженерной техникой создано 12 минерализованных полос для защиты газорегуляторного пункта вблизи села Лобачево. Пожары тушат по периметру в доступных местах.

Всего на территории области к тушению пожаров привлечены 359 человек и 90 единиц техники.

В Харьковской области открытого огня не наблюдается. Осуществляется тушение отдельных очагов тления лесной подстилки и остатков древесины внутри контролируемого периметра.

К тушению привлечены 189 человек и 31 единица техники.

Отметим, масштабные пожары в Харьковской области вспыхнули 2 сентября на территории Двуречанского лесничества. На момент прибытия спасателей пожар охватил около 80 га, позже он распространился на площадь в 500 га.

Также РБК-Украина писало, что на Донбассе во время тушения пожара пропали двое бойцов ООС.

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