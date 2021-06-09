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Пожары могли повлиять. В Украине хотят проверить загрязненные радиацией территории

Новина українською →
Украина, Среда 09 июня 2021 15:12
Пожары могли повлиять. В Украине хотят проверить загрязненные радиацией территории Фото: в Украине хотят проверить загрязненные радиацией территории (facebook.com/dazv.gov.ua)
Автор: Андрей Василюк

В Украине надо провести паспортизацию загрязненных радиацией территорий. В ВР считают, что прошлогодние масштабные пожары могли повлиять на уровень загрязнения, что требует проверки уже в этом году.

Об этом рассказал председатель подкомитета по вопросам преодоления последствий Чернобыльской катастрофы Комитета ВРУ по вопросам экологической политики и природопользования Игорь Кривошеев на Всеукраинском Форуме "Украина 30. Экология".

Он отметил, что последняя дозиметрическая паспортизация проводилась в 2011 году. Согласно результатам этой паспортизации, должен пересматриваться список населенных пунктов и территорий, которые являются загрязненными.

"Этот перечень был составлен Советом УССР. То есть у нас нет актуальных данных. Эти данные были бы полезны с точки зрения оценки воздействия огромных пожаров в прошлом году на радиоактивное загрязнение территорий. Если мы проведем в следующем году паспортизацию, мы не будем знать - это результат прошлогодних пожаров или результат изменений за 10 лет", - пояснил Кривошеев.

Напомним, в апреле в Украине появился регламент по проведению йодной профилактики в случае возникновения радиационной аварии. Соответствующий приказ Министерства здравоохранения (№408) был 16 апреля 2021 года зарегистрирован в Министерстве юстиции.

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