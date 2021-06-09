Пожары могли повлиять. В Украине хотят проверить загрязненные радиацией территории
В Украине надо провести паспортизацию загрязненных радиацией территорий. В ВР считают, что прошлогодние масштабные пожары могли повлиять на уровень загрязнения, что требует проверки уже в этом году.
Об этом рассказал председатель подкомитета по вопросам преодоления последствий Чернобыльской катастрофы Комитета ВРУ по вопросам экологической политики и природопользования Игорь Кривошеев на Всеукраинском Форуме "Украина 30. Экология".
Он отметил, что последняя дозиметрическая паспортизация проводилась в 2011 году. Согласно результатам этой паспортизации, должен пересматриваться список населенных пунктов и территорий, которые являются загрязненными.
"Этот перечень был составлен Советом УССР. То есть у нас нет актуальных данных. Эти данные были бы полезны с точки зрения оценки воздействия огромных пожаров в прошлом году на радиоактивное загрязнение территорий. Если мы проведем в следующем году паспортизацию, мы не будем знать - это результат прошлогодних пожаров или результат изменений за 10 лет", - пояснил Кривошеев.
Напомним, в апреле в Украине появился регламент по проведению йодной профилактики в случае возникновения радиационной аварии. Соответствующий приказ Министерства здравоохранения (№408) был 16 апреля 2021 года зарегистрирован в Министерстве юстиции.