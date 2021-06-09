Пожежі могли вплинути. В Україні хочуть перевірити забруднені радіацією території

В Україні треба провести паспортизацію забруднених радіацією територій. У ВР вважають, що минулорічні масштабні пожежі могли вплинути на рівень забруднення, що потребує перевірки вже цього року.

Про це розповів голова підкомітету з питань подолання наслідків Чорнобильської катастрофи Комітету ВРУ з питань екологічної політики та природокористування Ігор Кривошеєв на Всеукраїнському Форумі " Україна 30. Екологія ".

Він зазначив, що остання дозиметрична паспортизація проводилася в 2011 році. Згідно з результатами цієї паспортизації має переглядатися список населених пунктів та територій, які є забрудненими.

"Наразі цей перелік був складений Радою УРСР. Тобто у нас немає актуальних даних. Ці дані були б корисні з точки зору оцінки впливу величезних пожеж минулого року на радіоактивне забруднення територій. Якщо ми проведемо в наступному році паспортизацію, ми не будемо знати - це результат минулорічних пожеж чи результат змін за 10 років", - пояснив Кривошеєв.