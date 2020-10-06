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Пожары в Луганской области: потушили еще один очаг огня

Автор: Анастасия Рокитна

По состоянию на 6 октября спасатели ликвидировали 8 очагов пожара в Луганской области. Также два очага локализованы.

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Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Площадь, пройденная огнем, составляет более 20 тысяч гектаров. К тушению пожаров привлечены авиация и пожарный поезд. За вчера совершены 97 сбросов (320 тонн воды).

В результате пожаров погибли 11 человек: 3 человека погибли в результате отравления продуктами горения, 1 человек - от полученных ожогов, 3 человека - в результате сердечных приступов, 4 человека - причина гибели устанавливаются. Также 19 человек пострадали.

Всего к тушению привлечены более 1 тысячи 300 человек и 284 единиц техники.

Напомним, вчера сообщали о тушении 7 очагов пожара в Луганской области. В Станично-Луганском районе Луганской области в результате пожаров начали детонировать снаряды, которые не разорвались.

Также сообщалось, что с 5 октября возобновил работу контрольно-пропускной пункт въезду-выезда "Станица Луганская".

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