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Из-за пожара под Тернополем задерживается поезд на Киев

Автор: Дмитрий Кузнецов

Поезд №58 Ворохта-Киев задерживается из-за пожара на складе хлебокомбината в Тернопольской области. Состав будет находиться на станции Чортков до локализации возгорания.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныци".

В УЗ отметили, что склад хлебоприемного комбината в Чорткове, где вспыхнул пожар, находится вплотную к железнодорожным путям. В связи с этим поезд №58 Ворохта-Киев будет задержан до локализации возгорания.

"Поезд прибыл в станцию Чертков в 20.56 и задержится до локализации пожара. Время задержки поезда №58 будет предоставлено дополнительно", - уточнили в УЗ.

Как уточнил перевозчик, в результате пожара на колею упали конструктивные элементы транспортерной линии, которая используется для подачи зерна и круп. Сейчас на месте работает пожарный поезд из Тернополя.

Фото: под Тернополем горит склад хлебокомбината - задержан поезд на Киев (te.20minut.ua)

Напомним, пожар на территории хлебокомбината в городе Чортков вспыхнул вечером 28 декабря. Огонь охватил крышу здания и угрожает перекинуться на место хранения горюче-смазочных материалов железнодорожного депо. К тушению привлекли пожарный поезд.

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УкрзализныцяТернопольская область