Из-за пожара под Тернополем задерживается поезд на Киев

В УЗ отметили, что склад хлебоприемного комбината в Чорткове, где вспыхнул пожар, находится вплотную к железнодорожным путям. В связи с этим поезд №58 Ворохта-Киев будет задержан до локализации возгорания.

"Поезд прибыл в станцию Чертков в 20.56 и задержится до локализации пожара. Время задержки поезда №58 будет предоставлено дополнительно", - уточнили в УЗ.

Как уточнил перевозчик, в результате пожара на колею упали конструктивные элементы транспортерной линии, которая используется для подачи зерна и круп. Сейчас на месте работает пожарный поезд из Тернополя.

Фото: под Тернополем горит склад хлебокомбината - задержан поезд на Киев (te.20minut.ua)