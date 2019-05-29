Пожар на заводе "Кузница на Рыбальском" локализировали

Фото: пожар на заводе "Кузница на Рыбачьем" (twitter.com mil_in_ua)

Погибших и травмированных в результате пожара нет

Спасатели локализировали пожар на судостроительном предприятии "Кузница на Рыбацкой". Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в городе Киеве.

Сегодня в 09:24 в оперативно-координационный центр Главного управления ДСНС Украины в Киеве поступило сообщение о пожаре на ул. Электриков, 29-А.

На место происшествия были направлены ближайшие пожарно-спасательные подразделения. По прибытию пожарных было установлено, что горит трюм пришвартованного корабля на площади 100 кв. м. В 10:33 пожар был локализован. Ликвидация пожара продолжается.

Предварительно на корабле проводились сварочные работы. К тушению пожара были привлечены четыре единицы основной и специальной техники, а также 20 человек личного состава Киевского гарнизона.

Погибших и травмированных в результате пожара нет. Причина возникновения пожара выясняется.

Фото (facebook.com/DSNSKyiv/)

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о пожаре на судостроительном предприятии "Кузница на Рыбацкой".