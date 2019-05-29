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Пожежу на заводі "Кузня на Рибальському" локалізували

Новини » Суспільство    29.05.2019 - 11:35
Пожежу на заводі "Кузня на Рибальському" локалізували
Фото: пожежа на заводі "Кузня на Рибальському" (twitter.com mil_in_ua)

Загиблих та травмованих внаслідок пожежі немає

Рятувальники локалізували пожежу на суднобудівному підприємстві "Кузня на Рибальському". Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій в місті Києві.

Сьогодні у 09:24 в оперативно-координаційний центр Головного управління ДСНС України в Києві надійшло повідомлення про пожежу на вул. Електриків, 29-А.

На місце події були направлені найближчі пожежно-рятувальні підрозділи. По прибуттю вогнеборців було встановлено, що горить трюм пришвартованого корабля на площі 100 кв. м. В 10:33 пожежа була локалізована. Ліквідація пожежі триває.

Попередньо на кораблі проводилися зварювальні роботи. До гасіння пожежі були залучені чотири одиниці основної та спеціальної техніки, а також 20 осіб особового складу Київського гарнізону.

Загиблих та травмованих внаслідок пожежі немає. Причина виникнення пожежі з'ясовується.

 

Фото (facebook.com/DSNSKyiv/)

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про пожежу на суднобудівному підприємстві "Кузня на Рибальському".

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