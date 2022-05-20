Пожар возле аэропорта Женевы. Самолеты не могут приземлиться

В аэропорту Женевы в Швейцарии произошел масштабный пожар. Столб дыма виден за несколько километров от места событий, расписание рейсов претерпело серьезные изменения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылками на Express .

Часть рейсов перенаправлена в Базель и Лион. Работники спасательных служб ликвидируют пожар уже несколько часов.

Для безопасности обычных людей, местные власти приняли решение перекрыть дороги, которые ведут к месту пожара.

Из-за пожара часть самолетов перенаправляется в другие города. Представитель аэропорта Игнас Жаннерат отметил, что загорелось недостроенное помещение, которое должно было стать убежищем для беженцев и переселенцев. Само здание расположено за пределами аэропорта, но густой дым мешает сажать и поднимать самолеты.

Напомним, Швейцария возобновляет работу посольства в Киеве через 2,5 месяца после начала полномасштабного вторжения России в Украину. В ближайшие несколько дней пять сотрудников посольства вернутся в Киев.

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