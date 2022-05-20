Пожежа біля аеропорту Женеви. Літаки не можуть приземлитися

В аеропорту Женеви у Швейцарії сталася масштабна пожежа. Стовп диму видно за кілька кілометрів від місця подій, розклад рейсів зазнав серйозних змін.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланям на Express .

Частина рейсів переспрямована у Базель та Ліон. Працівники рятувальних служб ліквідовують пожежу вже кілька годин.

Для безпеки звичайних людей, місцева влада ухвалила рішення перекрити дороги, які ведуть до місця пожежі.

Через пожежу частина літаків переспрямовується в інші міста. Речник аеропорту Ігнас Жаннерат зазначив, що загорілося недобудоване приміщення, яке мало стати притулком для біженців і переселенців. Сама будівля розташована за межами аеропорту, але густий дим заважає саджати та підіймати літаки.

Нагадаємо, Швейцарія відновлює роботу посольства в Києві через 2,5 місяці після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. У найближчі кілька днів п'ять співробітників посольства повернуться до Києва.

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