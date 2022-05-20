Пожежа біля аеропорту Женеви. Літаки не можуть приземлитися
В аеропорту Женеви у Швейцарії сталася масштабна пожежа. Стовп диму видно за кілька кілометрів від місця подій, розклад рейсів зазнав серйозних змін.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланям на Express.
Через пожежу частина літаків переспрямовується в інші міста. Речник аеропорту Ігнас Жаннерат зазначив, що загорілося недобудоване приміщення, яке мало стати притулком для біженців і переселенців. Сама будівля розташована за межами аеропорту, але густий дим заважає саджати та підіймати літаки.
#Update From Geneva Airport #Major #FireTheLiarFromTheShire at #Geneva #Airport takeoff and landings possible again but Not For All Some flights are preferred situation is normal after your flight do.— Danial Nemati (@danial_nemati) May 20, 2022
A fire has broken out near Geneva Airport, affecting #Airtraffic. pic.twitter.com/7oc2eUQZyj
Для безпеки звичайних людей, місцева влада ухвалила рішення перекрити дороги, які ведуть до місця пожежі.
Частина рейсів переспрямована у Базель та Ліон. Працівники рятувальних служб ліквідовують пожежу вже кілька годин.
Нагадаємо, Швейцарія відновлює роботу посольства в Києві через 2,5 місяці після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. У найближчі кілька днів п'ять співробітників посольства повернуться до Києва.
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