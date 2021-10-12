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Пожар в центре Киева: спасатели проводят эвакуацию жителей

Автор: Мария Кучерявец

Спасатели проводят эвакуацию из столичного пятиэтажного жилого дома в Шевченковском районе по ул. Костельная, 5. Там сегодня утром вспыхнул пожар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

"12 октября в 07:37 в Шевченковском районе по ул. Костельная, 5 на кровле пятиэтажного жилого дома возник пожар. По состоянию на 8:10 площадь пожара составляла около 150 м кв", - говорится в сообщении.

По информации спасателей, в 8:15 пожар локализован.

Сейчас подразделения ГСЧС проводят эвакуацию жителей.

Предварительно жертв и пострадавших нет. К тушению привлечены 30 человек и 8 единиц техники ГСЧС.

Фото: в центре Киева вспыхнул пожар (Фото dsns.gov.ua)
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