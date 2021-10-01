Пожар на территории бывшего завода Мукачево: спасатели ликвидировали огонь
Фото: пожарные ликвидировали огонь на территории бывшего завода Мукачево (dsns.gov.ua)
Пожар, возникший на территории бывшего завода "Мукачевприбор" - ликвидирован. Согласно данным ДСНС, пострадавших нет.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-служба ДСНС.
Отмечается, что сообщение о пожаре поступило в 11:30. Возгорание возникло на территории бывшего завода, в здании, которое не эксплуатируется.
К ликвидации огня были привлечены 9 единиц техники и 39 спасателей. Уже в 14:00 пожар был локализован на площади 1200 кв. м.
Огонь ликвидировали в 17:20. Пострадавших нет.
Фото: пожарные ликвидировали огонь на территории бывшего завода Мукачево (dsns.gov.ua)