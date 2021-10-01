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Пожар на территории бывшего завода Мукачево: спасатели ликвидировали огонь

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Мукачево, Пятница 01 октября 2021 18:08
Пожар на территории бывшего завода Мукачево: спасатели ликвидировали огонь Фото: пожарные ликвидировали огонь на территории бывшего завода Мукачево (dsns.gov.ua)
Автор: Сергей Пышкин

Пожар, возникший на территории бывшего завода "Мукачевприбор" - ликвидирован. Согласно данным ДСНС, пострадавших нет.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-служба ДСНС.

Отмечается, что сообщение о пожаре поступило в 11:30. Возгорание возникло на территории бывшего завода, в здании, которое не эксплуатируется.

К ликвидации огня были привлечены 9 единиц техники и 39 спасателей. Уже в 14:00 пожар был локализован на площади 1200 кв. м.

Огонь ликвидировали в 17:20. Пострадавших нет.

Фото: пожарные ликвидировали огонь на территории бывшего завода Мукачево (dsns.gov.ua)

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