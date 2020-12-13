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Пожар в Полтаве: полиция установила личность погибшего

Автор: Юлия Струк

Правоохранители установили личность мужчины, погибшего во время пожара в кинотеатре "Котляревского" в Полтаве. Им оказался местный житель.

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Об этом сообщает пресс-служба полиции Полтавской области в своем Facebook.

"Работники Полтавского отдела полиции установили личность мужчины, обгоревшее тело которого нашли после ликвидации пожара в историческом здании по улице Соборности, 31. Им оказался местный парень, 1993 года рождения", - указано в сообщении.

В настоящее время следователи выясняют, каким образом погибший попал в здание, а также причины и обстоятельства возникновения пожара.

Напомним, 9 декабря на месте пожара в историческом здании в центре Полтавы обнаружили одно тело. Полиция открыла уголовное дело.

Пожар вспыхнул около 4 утра на территории летней площадки одного из кафе.

Как писало РБК-Украина, здание было построено в 1810 году. В результате выгорели несколько ресторанов, обвалилась крыша.

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