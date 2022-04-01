Пожар на нефтебазе в Белгороде: российские власти утверждают, что был "авиаудар ВСУ"
Губернатор российской Белгородской области Вячеслав Гладков заявляет, что причиной пожара на нефтебазе города утром 1 апреля стал "авиаудар со стороны Украины".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление российского чиновника в Telegram.
"Пожар на нефтебазе произошел вследствие авиаудара с двух вертолетов вооруженных сил Украины, которые зашли на территорию России на низкой высоте", - пишет он.
Гладков также рассказал, что в результате происшествия погибши нет.
"Для ликвидации пожара все ресурсы имеются. МЧС старается локализовать пожар в максимально короткий период. Населению ничего не угрожает", - пишет российский губернатор.
В белгородских пабликах появилось видео момента взрыва, что подается как "атака Украины" на местную нефтебазу.
Напомним, что 29 марта возле Белгорода в селе Красный Октябрь произошел сильный взрыв на военных складах. Тогда в результате происшествия пострадали четверо российских военных. Власти объяснили причину взрыва "человеческим фактором".
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