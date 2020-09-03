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Пожар в Харьковской области: в двух населенных пунктах ликвидировали огонь

Автор: Андрей Козловский

По состоянию на утро 3 сентября очаги пожара в населенных пунктах Горобьевка и Гряниковка Харьковской области ликвидированы. Продолжается тушение очага лесного пожара на площади около 100 га.

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Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Как сообщается, к тушению привлечено 395 человек и 61 единица техники, в том числе два пожарных самолета и один вертолет. Координацию работ по тушению пожара на месте осуществляет штаб.

Напомним, вчера вблизи села Горобьевка Двуречанского района возник пожар в лесном массиве. Около 15:00 из-за сильного порывистого ветра до 15 м/с переменных направлений пожар распространился в направлении населенных пунктов Горобьевка и Гряниковка. В результате чего огонь уничтожил 22 жилых дома.

Также РБК-Украина писало, что из-за пожара в Харьковской области спасатели эвакуировали 52 человека.

Кроме того, возле поселка Станица Луганская Луганской области произошел пожар на линии разграничения, во время тушения пострадали двое военнослужащих из состава Объединенных сил.

Из-за лесных пожаров в Харьковской и Луганской областях президент Украины Владимир Зеленский созвал срочное совещание.

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