Пожар в главном офисе АТБ: работа продолжается в штатном режиме

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании на официальном сайте.

"На деятельность магазинов торговой сети АТБ указанное событие никак не повлияло. Обеспечение продуктами питания покупателей происходит в плановом графике. В настоящее время все процессы и службы работают в штатном режиме. В коммуникации с партнерами и контрагентами возможны перебои, но над их устранением уже работают специалисты компании", - сказано в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что для обеспечения нормальной административной деятельности создан оперативный штаб, в корпорации решаются вопросы графика и обеспечения работников офиса рабочими местами, а в ближайшее время они будут закрыты.

"Самое главное и важное - никто из сотрудников офиса не пострадал! Все живы и здоровы! Возгорание произошло в выходной день, когда в офисе находилась только дежурная группа охраны, персонал "горячей" линии, ІТ-службы и ряда подразделений. Все они успели вовремя эвакуироваться", - добавил к сообщению корпорации АТБ ее генеральный директор Борис Марков в Facebook.

По предварительным данным, очагом пожара послужило неисправное оборудование ресторана "Пальмира", расположенного на первом этаже.

"Более точную информацию мы получим в ближайшее время, по факту работы оперативно-следственной группы. На работу магазинов нашей. торговой сети, данное событие никаким образом не повлияло. Обеспечение продуктами питания наших покупателей идет, и будет продолжаться в плановом графике", - добавил Марков.