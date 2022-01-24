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Пожар в главном офисе АТБ: работа продолжается в штатном режиме

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Днепр, Понедельник 24 января 2022 15:09
Пожар в главном офисе АТБ: работа продолжается в штатном режиме Фото: АТБ
Автор: Наталия Гурковская

Магазины всеукраинской сети супермаркетов АТБ работают в обычном режиме, обеспечивая покупателей привычным ассортиментом товаров, несмотря на произошедший в главном офисе корпорации пожар.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании на официальном сайте.

"На деятельность магазинов торговой сети АТБ указанное событие никак не повлияло. Обеспечение продуктами питания покупателей происходит в плановом графике. В настоящее время все процессы и службы работают в штатном режиме. В коммуникации с партнерами и контрагентами возможны перебои, но над их устранением уже работают специалисты компании", - сказано в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что для обеспечения нормальной административной деятельности создан оперативный штаб, в корпорации решаются вопросы графика и обеспечения работников офиса рабочими местами, а в ближайшее время они будут закрыты.

"Самое главное и важное - никто из сотрудников офиса не пострадал! Все живы и здоровы! Возгорание произошло в выходной день, когда в офисе находилась только дежурная группа охраны, персонал "горячей" линии, ІТ-службы и ряда подразделений. Все они успели вовремя эвакуироваться", - добавил к сообщению корпорации АТБ ее генеральный директор Борис Марков в Facebook.

По предварительным данным, очагом пожара послужило неисправное оборудование ресторана "Пальмира", расположенного на первом этаже.

"Более точную информацию мы получим в ближайшее время, по факту работы оперативно-следственной группы. На работу магазинов нашей. торговой сети, данное событие никаким образом не повлияло. Обеспечение продуктами питания наших покупателей идет, и будет продолжаться в плановом графике", - добавил Марков.

Как известно, 22 января, в 14:07 произошло возгорание центрального офиса корпорации АТБ находящегося по адресу: г. Днепр, проспект А. Поля, 40. На место пожара оперативно прибыла противопожарная служба ГСЧС, а к 16:20 возгорание окончательно было ликвидировано.

Корпорация АТБ - объединение крупных украинских предприятий, осуществляющих свою деятельность в сфере организованного розничного ритейла, управления активами, производства и продажи продуктов питания.

Флагманом бизнеса компании является всеукраинская торговая сеть магазинов-дискаунтеров АТБ, насчитывающая 1317 магазинов в 351 населенном пункте 24 областей Украины. Предприятие показывает самые высокие темпы развития в Украине за последние 10 лет, а ежедневные покупки в сети АТБ осуществляют более 4 млн украинцев.

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