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Пожар в "Эпицентре" в Первомайске: появились фото, видео

Первомайск, Вторник 02 февраля 2021 14:24
Пожар в "Эпицентре" в Первомайске: появились фото, видео
Фото: место инцидента (mk.dsns.gov.ua)
Автор: Игорь Литвиненко

В городе Первомайск Николаевской области продолжается масштабный пожар на территории "Эпицентра". Тушат возгорание 6 подразделений пожарной службы.

Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

Как отметили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям, сейчас устанавливается ориентировочная площадь возгорания и причина пожара.

"По предварительным данным, никто не пострадал. Сейчас к тушению привлечены 6 единиц техники", - сообщили спасатели.

Пожар в "Эпицентре"

В Первомайске горит "Эпицентр". Над городом стоит черный дым

Фото: место пожара (mk.dsns.gov.ua)

Напомним, пожар в "Эпицентре" в Первомайске вспыхнул сегодня около 13:00.

Как писало РБК-Украина, по предварительным данным, в результате пожара в "Эпицентре" в Первомайске пострадавших нет. Спасатели эвакуировали персонал и посетителей. При этом на данный момент составляются списки всех, кто был внутри.

Позже стало известно, что причиной пожара мог стать поджог. По данным местных СМИ, одного из вероятных поджигателей удалось задержать. Его задержала охрана ТЦ. Мужчина находился с канистрой бензина. Еще один человек сбежал.

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Новости Украины Происшествия ПервомайскпожарЭпицентр

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