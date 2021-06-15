Пожар в доме престарелых в Харькове: четыре человека предстанут перед судом

По данным следствия, 21 января 2021 года в двухэтажном здании, расположенном в Холодногорском районе Харькова, произошел пожар.

Известно, что дом незаконно использовался для размещения пожилых людей.

Отмечается, что причиной возгорания стало нарушение требований пожарной безопасности, как при строительстве, так и при эксплуатации здания, в результате чего погибли 15 человек.

Как сообщают правоохранители, среди обвиняемых - владелец домовладения, арендатор дома и его жена - директор заведения и администратор, который координировал работу пансионата и при этом не был официально трудоустроен.

Сейчас харьковской областной прокуратурой направлено в суд обвинительный акт в отношении этих четырех человек по факту нарушения установленных законодательством требований пожарной безопасности, повлекшее гибель людей (ч. 2 ст. 270 УК Украины).