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Пожар в доме престарелых в Харькове: четыре человека предстанут перед судом

Автор: Мария Кучерявец

Правоохранители передали в суд дело о пожаре в харьковском доме престарелых. Где в результате трагедии погибло 15 человек.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

По данным следствия, 21 января 2021 года в двухэтажном здании, расположенном в Холодногорском районе Харькова, произошел пожар.

Известно, что дом незаконно использовался для размещения пожилых людей.

Отмечается, что причиной возгорания стало нарушение требований пожарной безопасности, как при строительстве, так и при эксплуатации здания, в результате чего погибли 15 человек.

Как сообщают правоохранители, среди обвиняемых - владелец домовладения, арендатор дома и его жена - директор заведения и администратор, который координировал работу пансионата и при этом не был официально трудоустроен.

Сейчас харьковской областной прокуратурой направлено в суд обвинительный акт в отношении этих четырех человек по факту нарушения установленных законодательством требований пожарной безопасности, повлекшее гибель людей (ч. 2 ст. 270 УК Украины).

Напомним, что 21 января в Харькове произошел пожар в частном доме престарелых. Тогда погибли 15 человек, более 10 пострадавших были госпитализированы.

Всего внутри дома на момент трагедии находилось 33 человека.

На пожар отреагировал президент Владимир Зеленский. Он выразил соболезнования родственникам погибших и поручил Кабмину создать государственную комиссию для установления причин трагедии.

Добавим, что пожар квалифицировали как чрезвычайную ситуацию государственного уровня. Спасатели призвали украинский осторожно пользоваться электронагревательными приборами.

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