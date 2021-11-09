Пожар в детской больнице Индии: погибли новорожденные

В понедельник вечером, 8 ноября, в Индии в детской больнице произошел масштабный пожар. В результате происшествия погибли четверо новорожденных младенцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News .

Трагедия произошла в индийском штате Мадхья-Прадеше. Там загорелось здание детской больницы Камла Неру в городе Бхопале. Возгорание началось в неонатальном отделении, где находились 40 детей - 36 из них удалось спасти.

Министр индийского штата Мадхья-Прадеше Шиврадж Сингх Чаухан приказал правоохранителям провести расследование. По его словам, причиной пожара могло стать короткое замыкание.

Отметим, что это был второй пожар в больнице Индии за последние три дня. Но смертельные возгорания в зданиях не редкость для Индии, где плохое обслуживание и отсутствие надлежащего противопожарного оборудования часто приводят к гибели людей.