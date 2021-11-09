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Пожар в детской больнице Индии: погибли новорожденные

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Индия, Вторник 09 ноября 2021 16:29
Пожар в детской больнице Индии: погибли новорожденные Фото: в детской больнице в Индии в пожаре погибли дети (twitter.com/TheQuint)
Автор: Иванна Шовкун

В понедельник вечером, 8 ноября, в Индии в детской больнице произошел масштабный пожар. В результате происшествия погибли четверо новорожденных младенцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

Трагедия произошла в индийском штате Мадхья-Прадеше. Там загорелось здание детской больницы Камла Неру в городе Бхопале. Возгорание началось в неонатальном отделении, где находились 40 детей - 36 из них удалось спасти.

Министр индийского штата Мадхья-Прадеше Шиврадж Сингх Чаухан приказал правоохранителям провести расследование. По его словам, причиной пожара могло стать короткое замыкание.

Отметим, что это был второй пожар в больнице Индии за последние три дня. Но смертельные возгорания в зданиях не редкость для Индии, где плохое обслуживание и отсутствие надлежащего противопожарного оборудования часто приводят к гибели людей.

Напомним, что в COVID-отделении индийской больницы в пожаре погибли 11 человек.

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