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Пожежа у дитячій лікарні Індії: загинули новонароджені

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Індія, Вівторок 09 листопада 2021 16:29
Пожежа у дитячій лікарні Індії: загинули новонароджені Фото: у дитячій лікарні в Індії у пожежі загинули діти (twitter.com/TheQuint)
Автор: Іванна Шовкун

В Індії у дитячій лікарні сталася масштабна пожежа. Внаслідок події загинуло четверо новонароджених немовлят.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

Трагедія сталася в індійському штаті Мадх'я-Прадеше. Там загорілася будівля дитячої лікарні Камла Неру в місті Бхопалі. Займання почалося в неонатальному відділенні, де знаходилося 40 дітей - 36 з них вдалося врятувати.

Міністр індійського штату Мадх'я-Прадеше Шіврадж Сінгх Чаухан наказав правоохоронцям провести розслідування. За його словами, причиною пожежі могло стати коротке замикання.

Зазначимо, що це була друга пожежа у лікарні Індії за останні три дні. Але смертельні займання у будівлях не рідкість для Індії, де погане обслуговування та відсутність належного протипожежного обладнання часто призводять до загибелі людей.

Нагадаємо, що в COVID-відділенні індійської лікарні в пожежі загинули 11 людей.

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Індія Пожежа
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